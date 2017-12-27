Сутки в АТО: один военный погиб, еще 5 получили ранения и травмы

КИЕВ. 25 декабря. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции в результате обстрелов погиб один военнослужащий ВСУ, еще 4 получили ранения и травмы. Кроме этого, один служащий Национальной гвардии Украины получил ранения в результате взрыва. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает УНН.

"Так во время вражеского обстрела в районе шахты Бутовка от смертельного огнестрельного ранения погиб один военнослужащий ВСУ. Еще двое наших военных были ранены военными снайперами в районе поселков Золотое и Новолуганское. Состояние одного из них характеризуется как тяжелое.

Вблизи Луганска двое наших бойцов получили травмы в результате вражеского обстрела. Кроме того, получил ранение один военнослужащий Национальной гвардии Украины - он подорвался на взрывном устройстве возле поселка Водяное", - отметил Мотузяник.

Всего, по словам спикера, на всей линии соприкосновения противник провел 6 прицельных обстрелов вооруженных сил Украины. Украинские военные огонь не раскрывали.