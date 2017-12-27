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Украинский гандболист вошел в список лучших бомбардиров 12-кратного чемпиона Германии

Украинский гандболист вошел в список лучших бомбардиров 12-кратного чемпиона Германии

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Украинец Станислав Жуков закрепил за собой роль одного из лидеров 12-кратного чемпиона немецкой гандбольной Бундеслиги ГК "Гуммерсбахе", информирует УНН со ссылкой на Федерацию гандбола Украины.

В домашнем поединке 19 тура против "Мельзунген" Жуков, забив 5 голов, стал лучшим снайпером команды. В списке лучших бомбардиров "Гуммерсбахе" за весь сезон 25-летний украинец вышел на третье место - 65 голов в 19 матчах чемпионата.

Все свои мячи он забросил с игры.

Примечательно, что Жуков также является лучшим в клубе по количеству результативных передач - 40 ассистов.

Добавим, что "Гуммерсбах" по-прежнему не может прервать серию неудач в чемпионате. Проиграв "Мельузенгену" 17:25, команда потерпела уже 5 поражение подряд и пошла на большой перерыв, занимая 14 место турнирной таблицы (5 побед и 14 поражений после 19 туров).

Как сообщал УНН, ГК "Мотор" завершил групповой этап победой над лидером Лиги чемпионов.

Источник: УНН
Теги: гандбол
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