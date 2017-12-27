Украинцы назвали событие года в Украине и мире

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Впервые с 2014 года украинцы назвали событием года в Украине позитивное событие. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром экономических и политических исследований им.Разумкова совместно с фондом "Демократические инициативы" имени И.Кучерива, сообщил на конференции директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко, передает корреспондент УНН.

В ходе открытого опроса, который ежегодно прободиться среди населения Украины, гражданам традиционно задавали вопрос: какую политическое событие они назвали бы событием года в Украине и в мире и кого бы назвали политиком года в Украине.

Согласно результатам опроса, в этом году наибольшее число респондентов, 26.1%, назвали политическим событием года в Украине введения безвизового режима с ЕС.

"Я хочу подчеркнуть, что со времен революции достоинства это впервые положительное событие стало событием года в Украине для граждан. До этого событием все время называли войну, АТО, российскую агрессию", - отметил Быченко.

На втором месте с большим отрывом, 9.6% украинцев назвали событием года в Украине дело Саакашвили, и лишь на 3 месте - 9.1% - войну на Востоке страны.

Политиком года украинцы очередной год подряд считают Президента Петра Порошенко, его кандидатуру назвали 10% граждан. На 2 месте - Михаил Саакашвили, 7.3%. Третьей по количеству голосов стала Юлия Тимошенко 6.4%, Олег Ляшко - 5.3% опрошенных, Владимир Гройсман - 4.9%, Вадим Рабинович - 4.2% Анатолий Гриценко - 2.1%

По словам директора центра Разумкова, результаты нельзя считать рейтингом одобрения деятелей, потому что формат опроса предусматривает, что граждане могли выбирать политиков, о которых имели как положительные, так и отрицательные оценки.

Политическое событие мира 2017 не стало неожиданностью - 16.7% украинцев выбрали приход Дональда Трампа на пост президента США. Далее идет война в Сирии - 7.6%, война (без уточнения где именно - ред.) - 4.8%, теракты в мире - 4.4%, испытания ракет КНДР - 3.6%, Brexit - 2.9%, санкции против РФ 2.5%.

Как сообщал УНН, украинская молодежь больше всего боится коррупции в стране (37% опрошенных), войны (36%) и серьезных болезней (34%).