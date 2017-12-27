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Микольская рассказала, что предполагает Экспортная стратегия Украины

Микольская рассказала, что предполагает Экспортная стратегия Украины

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Экспортная стратегия Украины на 2017-2021 годы предусматривает выполнение ряда задач, в частности создание благоприятных условий, стимулирующих торговлю инновациями и диверсификацию экспорта, развитие услуг по поддержке бизнеса и торговли для повышения конкурентоспособности малых и средних предприятий, а также укрепление навыков и компетенций предприятий для участия в международной торговле. Об этом сообщила на заседании правительства заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Микольская, передает корреспондент УНН.

"Экспортная стратегия Украины на 2017-2021 годы состоит из нескольких элементов. Она предусматривает выполнение, прежде всего, таких задач: создание благоприятных условий, стимулирующих торговлю инновациями и диверсификацию экспорта, развитие услуг по поддержке бизнеса и торговли для повышения конкурентоспособности, прежде всего, малых и средних предприятий, укрепление навыков и компетенций предприятий для участия в международной торговле", - отметила Н.Микольская.

По ее словам, наиболее перспективными секторами, которые смогут нарастить экспорт в предстоящие годы, является сектора, которые могут способствовать инновациям, сектора, способствующие развитию малого и среднего бизнеса, сектора с высоким спросом на мировых рынках. К ним относятся:

  • Сектор пищевой и перерабатывающей промышленности;
  • Сектор информационных и коммуникационных технологий;
  • Ремонт и обслуживание воздушных судов;
  • Машиностроение;
  • Сектор креативных услуг;
  • Сектор туризма.

Согласно экспортной стратегии, рынками в фокусе являются: ЕС, Беларусь, Грузия, Бангладеш, ОАЭ, страны Африки, Саудовская Аравия, США, Швейцария, Япония, Филиппины, Таиланд, Турция и Израиль.

"Из-за агрессии РФ мы потеряли стратегические рынки и 20% промпроизводства, из-за чего за последние три года потеряли 30 млрд долларов украинского экспорта, поэтому наша задача сегодня помочь экспортерам. Должна быть экспортная амбиция - экспорт наукоемкой и инновационной продукции. Украина должна не только экспортировать товар с добавленной стоимостью, но и наукоемкие и инновационные услуги", - подчеркнула Н.Микольская.

Напомним, Кабмин одобрил Экспортную стратегию Украины до 2021 года.

Источник: УНН
Теги: экспорт, Минэкономразвития
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