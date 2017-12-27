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Кабмин утвердил финплан ОПЗ на 2018 год

Кабмин утвердил финплан ОПЗ на 2018 год

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Правительство одобрило финансовый план "Одесского припортового завода" на 2018 год, передает УНН.

На сегодняшнем заседании Кабинет министров Украины утвердил финансовый план на 2018 год для "Одесского припортового завода".

Решение было принято единогласно.

Кроме того, были утверждены финпланы на будущий год и для "Госгидрографии", "Измаильского морского торгового порта", Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины "Украэрорух", Государственной компании по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения "Укрспецэкспорт", морского торгового порта "Черноморск".

Также правительство внесло изменения в финансовый план госпредприятия "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг" на 2017 год.

Как сообщал УНН 7 декабря правительственный комитет утвердил финплан ОПЗ и "Центрэнерго" на 2018 год.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, ОПЗ
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