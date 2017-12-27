Ровенская АЭС выключает первый энергоблок для ремонта

РОВНО-КИЕВ. 27 декабря. УНН. Энергоблок №1 Ровенской АЭС планируется вывести на планово-предупредительный ремонт с 30 декабря. Об этом сообщает пресс-центр Ровенской АЭС, передает УНН.

Отключение от сети энергоблока №1 РАЭС (ВВЭР-440) осуществляется по графику для проведения среднего планово-предупредительного ремонта, рассчитанного на 39 календарных дней.

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Во время ремонта будут проводиться регламентные работы на основном оборудовании, а именно: