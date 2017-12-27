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Ровенская АЭС выключает первый энергоблок для ремонта

Ровенская АЭС выключает первый энергоблок для ремонта

РОВНО-КИЕВ. 27 декабря. УНН. Энергоблок №1 Ровенской АЭС планируется вывести на планово-предупредительный ремонт с 30 декабря. Об этом сообщает пресс-центр Ровенской АЭС, передает УНН.

Отключение от сети энергоблока №1 РАЭС (ВВЭР-440) осуществляется по графику для проведения среднего планово-предупредительного ремонта, рассчитанного на 39 календарных дней.

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Во время ремонта будут проводиться регламентные работы на основном оборудовании, а именно:

  • средний ремонт реактора;
  • текущий и капитальный ремонты турбоагрегатов;
  • средние ремонты турбогенераторов;
  • текущие и капитальные ремонты парогенераторов;
  • капитальные, средние и текущие ремонты главных циркуляционных насосов;
  • ремонт оборудования всех трех каналов системы безопасности
  • текущий ремонт компенсатора давления;
  • текущие ремонты блочных трансформаторов.
Источник: УНН
Теги: АЭС, Ровенская область, Ровенская АЭС
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