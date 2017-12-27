Новости: Общество
Среда, 27 декабря 2017, 13:47 • Владимир Миколайчук
Ровенская АЭС выключает первый энергоблок для ремонта
РОВНО-КИЕВ. 27 декабря. УНН. Энергоблок №1 Ровенской АЭС планируется вывести на планово-предупредительный ремонт с 30 декабря. Об этом сообщает пресс-центр Ровенской АЭС, передает УНН.
Отключение от сети энергоблока №1 РАЭС (ВВЭР-440) осуществляется по графику для проведения среднего планово-предупредительного ремонта, рассчитанного на 39 календарных дней.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине на сегодня запасов ядерного топлива для АЭС на 1,2 года - Носилки
Во время ремонта будут проводиться регламентные работы на основном оборудовании, а именно:
- средний ремонт реактора;
- текущий и капитальный ремонты турбоагрегатов;
- средние ремонты турбогенераторов;
- текущие и капитальные ремонты парогенераторов;
- капитальные, средние и текущие ремонты главных циркуляционных насосов;
- ремонт оборудования всех трех каналов системы безопасности
- текущий ремонт компенсатора давления;
- текущие ремонты блочных трансформаторов.
Источник: УНН
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час