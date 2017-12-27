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Кабмин уволил заместителя министра инфраструктуры Казначееву

Кабмин уволил заместителя министра инфраструктуры Казначееву

Надежда Казначеева

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Кабинет министров Украины уволил заместителя министра инфраструктуры Надежду Казначееву по собственному желанию, передает корреспондент УНН.

"По кадровым вопросам... По собственному желанию - два заместителя министра", - сказал в конце заседания правительства Премьер-министр Владимир Гройсман.

Стало известно, что одним из уволенных заместителей оказалась заместитель министра инфраструктуры Надежда Казначеева.

Напомним, в ноябре 2017 года на своей странице в Facebook Надежда Казначеева сообщила, что написала заявление об увольнении с должности заместителя министра инфраструктуры.

Источник: УНН
Теги: Кабмин
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