Суд оставил под домашним арестом парня Астафьевой

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Соломенский районный суд Киева оставил подозреваемого в растрате государственных средств Артема Кима под домашним арестом, передает корреспондент УНН.

Такое решение вынес следственный судья, слушавший ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения для А.Кима на содержание под стражей сроком на 60 суток, поскольку он подозревается в растрате государственных средств.

"В ходатайстве прокуратуры об изменении меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей суд постановил отказать", - сказал судья Виталий Коробенко.

Напомним, в августе сотрудники НАБУ и САП задержали человека, подозреваемого в хищении средств ГП "НАЭК "Энергоатом" в сумме 27 млн грн. Как стало известно УНН из собственных источников, этим лицом является сын бывшего и.о. генерального директора "Энергоатома" и экс-гендиректора "Южно-Украинская АЭС" Артем Ким. Добавим, подозреваемый в растрате государственных средств Артем Ким является парнем украинской артистки Даши Астафьевой.

По информации НАБУ, задержанный, используя родственные связи с бывшим генеральным директором "Южно-Украинская АЭС" (входит в состав ГП "НАЭК "Энергоатом"), в течение 2012-2014 годов способствовал победе двух коммерческих структур в торгах по закупке электрощитового оборудования, которые проводила атомная электростанция. Оборудование поставлено по завышенным ценам, в результате чего интересам государства нанесен ущерб в размере 27 млн ​​грн.

Кроме задержанного 2 августа, добавили в НАБУ, в этом производстве 13 лицам уже сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 и ч.2 ст.205 УК Украины.