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Освобождение заложников: Украине передали первых 16 человек

Освобождение заложников: Украине передали первых 16 человек

КИЕВ. 27 декабря. УНН. На Донбассе начался обмен заложниками, во время которого автобус с первыми 16 освобожденными из оккупированного Луганска украинцев прибыл на подконтрольную Украине территорию. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.

Среди освобожденных, как отмечается, - военные и гражданские (среди которых, как сообщается, представители ультрас "Зари").

В ближайшее время в направлении подконтрольных боевикам территорий должен отбыть транспорт с лицами, выдачи которых требуют группировки сепаратистов - всего 99 человек.

Участница минских переговоров Ирина Геращенко ранее сообщала, что списки лиц, которых 27 декабря обменивают на Донбассе, обсуждены и согласованы.

О том, что до новогодних и рождественских праздников должен состояться обмен удерживаемыми лицами, который назвали самым масштабным, провели переговоры на заседании трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Украинская сторона заявила о готовности 27 декабря осуществить обмен по схеме "306 на 74". Боевики также на это согласились.

Накануне Президент Петр Порошенко встретился с родными пленных. Правительство планирует предоставить помощь освобожденным из плена.

При этом и российская, и украинская стороны заявляли, что это не конец и работа над освобождением удерживаемых на Донбассе будет продолжаться.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, заложники
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