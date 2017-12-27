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Правительство утвердило финплан государственных энергокомпаний на 2018 год

Правительство утвердило финплан государственных энергокомпаний на 2018 год

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Кабинет министров Украины одобрил финансовые планы основных энергетических компаний Украины, передает УНН.

В частности, на сегодняшнем заседании Кабинет министров Украины утвердил финансовые планы на 2018 год для "Энергоатома", "Центрэнерго", "Укрэнерго", "Укргидроэнерго".

Решение было принято единогласно.

Как отметил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, финансовый план "Энергоатома" предусматривает увеличение выплаты налогов в госбюджет почти на 1 млрд грн по сравнению с 2017.

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"Кроме того, более 3 млрд грн пойдет на безопасность финансирования блоков, а также за счет "Энергоатома" будет профинансировано центральное хранилище отработанных ядерных отходов, полностью диверсифицирует поставки независимо от Российской Федерации с 2018 года", - уточнил Насалик.

Также, по его словам, в финплане "Укрэнерго" предусмотрено снижение тарифа с 2018 года почти на 10%.

"Это означает, что почти 156 млрд кВт * ч, идущих по центральным магистральным линиям, подешевеют на 10%", - добавил глава Минэнергоугля.

Также, как отметил Насалик, благодаря, в том числе, "Укргидроэнерго", за год стране удалось уменьшили потребление угля антрацитовой группы в 2 раза, на 2018 год прогнозируется уменьшение потребления до 3 млн тонн, а с 2019 потребность в антраците исчезнет вообще.

Как сообщал УНН, Президент одобрил присоединение Украины к Международному агентству по возобновляемых источников энергии.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, энергетика, правительство, финансы
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