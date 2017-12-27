Президент по телефону поздравил первых освобожденных из плена на Донбассе

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко по телефону поздравил первых освобожденных из плена боевиков украинцев. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко на странице в Facebook, передает УНН.

"Только что Президент по телефону поздравил первых освобожденных наших ребят из вражеского плена", - написал С.Цеголко.

Напомним, уже завершился процесс обмена удерживаемыми лицами между украинской стороной и "ЛНР", последнее отдали 75 человек.

О том, что до новогодних и рождественских праздников должен состояться обмен удерживаемыми лицами, который назвали самым масштабным, провели переговоры на заседании трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Украинская сторона заявила о готовности осуществить обмен по схеме "306 на 74". Боевики также на это согласились.

Накануне Президент Петр Порошенко встретился с родными пленных. Правительство планирует предоставить помощь уволенным из плена.

При этом и российская, и украинская стороны заявляли, что это не конец, и работа над освобождением удерживаемых в Донбассе будет продолжаться.