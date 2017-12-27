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Заседание по делу о демонтаже памятника Екатерине II в Одессе перенесено на 2 февраля

Заседание по делу о демонтаже памятника Екатерине II в Одессе перенесено на 2 февраля

ОДЕССА-КИЕВ. 27 декабря. УНН. Апелляционный суд Одессы перенес на 2 февраля рассмотрение дела о правомерности установки на Екатерининской площади памятника основателям Одессы. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Заседание апелляционного суда перенесли на 2 февраля для ознакомления с дополнениями, внесенными в дела, а также участники судебного процесса должны подготовиться к дебатам.

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В Апелляционном административном суде горсовет Одессы требует признать переноса памятника Екатерине Второй на одноименную площадь законным, а оппоненты мэрии, организация "Сич", требует вернуть на Екатерининскую площадь памятник Потемкинцам.

Напомним, в 2007 году Одесский горсовет решил перенести памятник "Потемкинцам - потомки" с Екатерининской площади на улицу Приморскую, а на его месте установить постамент "Основателям Одессы", среди которых и монумент Екатерине II, который до 1920 года стоял на одноименной площади. Однако инициативу мэрии не поддержала "Ассоциация казацких обществ "Сич", члены которой подали иск в суд и выиграли его. Однако в мэрии не согласились и подали апелляцию.

Источник: УНН
Теги: Одесса, памятник
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