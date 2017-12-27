Регистрация | Вход |
USD: 27,94 -0,0063  EUR: 33,12 -0,0075 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 27 декабря 2017 16:39
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Медики рассказали, как сохранить здоровье во время новогодних праздников
Медики рассказали, как сохранить здоровье во время новогодних праздников
Показать еще
Судебное заседание по делу по обвинению В.Януковича в государственной измене
Публикации RSS
Новости: Экономика
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

На стелах некоторых АЗС выросли цены - мониторинг

На стелах некоторых АЗС выросли цены - мониторинг

КИЕВ. 27 декабря. УНН. По данным мониторинга цен на топливо на украинских АЗК, по состоянию на 27 декабря, средняя стоимость бензина марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 30,27 грн за литр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные мониторинга компании WOG.

В частности, средняя цена на бензин марки А-92 на АЗС WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 29,27 грн, А-95+ на указанных АЗК стоит в среднем 31,47 грн, а дизтопливо — в среднем 27,83 грн за литр.

В то же время средняя стоимость горючего марки А-92 на таких АЗК, как Амик, TNK-BP и KLO составляет 28,11 грн за литр, А-95 — 28,98 грн за литр, А-95+ — 30,31 грн за литр. Средняя стоимость дизтоплива составляет 26,91 грн за литр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские АЗС предлагает покупать топливо по биткоины

На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal средняя стоимость горючего марки А-92 составляет 26,40 грн за литр, А-95 — 26,90, А-95+ — 27,52 грн за литр и дизтоплива — 24,55 грн за литр.

Цены на сжиженный газ:

• на таких АЗК, как WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar средняя стоимость автомобильного газа составляет 13,25 грн за литр;
• на АЗС Амик, TNK-BP и KLO — 12,98 грн на литр;
• на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal — 12,35 грн на литр.

Как сообщал УНН, по словам экспертов, операторы рынка горючего не заинтересованы в росте цен.

Источник: УНН
Теги: цены, бензин, АЗС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.