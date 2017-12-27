В Одессе ребенок сломал позвоночник в развлекательном комплексе

ОДЕССА - КИЕВ. 27 декабря. УНН. Правоохранители Одессы проводят проверку по акту травмирования ребенка в развлекательном комплексе. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области.

"После выезда на место происшествия выяснилось, что 9-летняя девочка упала с батута в детском развлекательном комплексе. Предварительно установлено, что вследствие падения девочка получила травму в виде закрытого перелома позвоночника. Ребенок госпитализирован", - говорится в сообщении.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Продолжается расследование.

Как сообщал УНН, в Запорожье водитель сбил 9-летнего ребенка.