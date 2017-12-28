Франция собрала 1,6 млн евро благотворительных взносов на реставрацию замка

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Благодаря усилиям активистов на реставрацию старинного сказочного замка на западе Франции удалось собрать около 1,6 млн евро. Об этом пишет AFP на своей странице, сообщает УНН.

Около 25 тыс. человек из 115 стран стали совладельцами замка Ла-Моте-Шанденье, хотя у него есть владелец, который не поддерживал его в надлежащем состоянии.

На крыше и окнам здания 19-го века растут деревья и различные растения. Это усиливает опасения активистов, его могут полностью переделать.

Благодаря совместным усилиям Dartagnans.fr и местным ассоциациям Adopte un Chateau было привлечено достаточно средств для покупки и реставрации замка.

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"Это рекордная сумма во Франции и, возможно, в Европе, с точки точки зрения количества благотворительных взносов", - заявил глава Dartagnans.fr Ромен Делум.

Организаторы надеялись, что на сообщение откликнется около 10 тыс. человек, но благодаря СМИ количество благотворителей составила около 19 тыс.

Многие из них купили акции для друзей и родственников в качестве подарка и благодаря этому общее количество акционеров составила около 25 тыс.

Большинство из Франции, но есть и люди из дальнего зарубежья, как Афганистан, Буркина Фасо и Перу. Все они теперь имеют небольшую частичку истории во французской сельской местности вблизи виноградарской долины Луары.

"Большое спасибо за эту инициативу, как коллективную, так и частную," - написал спикер парламента Франции Франсуа де Руги в Твиттере.

История замка началась с XIX века, но на этом месте замки строили с XIII века. Замок был разграблен после Французской революции в 1789 году и сильно поврежден в результате пожара 1932 года.