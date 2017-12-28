На Барбадосе застрелили двоюродного брата Рианны

КИЕВ. 27 декабря. УНН. На Барбадосе застрелили двоюродного брата певицы Рианны - 21-летнего Тевона Алиен. Об этом артистка написала на своей странице в Istagram, передает УНН.

"Покойся с миром, кузен ... не могу поверить, что только вчера вечером я занимала тебя Не могла представить, что это будет последний раз, когда я чувствовала тепло в твоем теле! Всегда буду любить тебя!", - написала Рианна.

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Издание METRO сообщило, что парень вероятно погиб во время перестрелки. По неофициальной информации, он прогуливался возле своего дома в Сен-Мишеле, когда к нему подошел неизвестный и произвел несколько выстрелов. Злоумышленник сразу же скрылся с места преступления.