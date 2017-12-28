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В Санкт-Петербурге прогремел взрыв в магазине, есть пострадавшие

В Санкт-Петербурге прогремел взрыв в магазине, есть пострадавшие

КИЕВ. 27 декабря. УНН. В Санкт-Петербурге в магазине "Перекресток" взорвалось неустановленное взрывное устройство, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона, передает УНН.

По сообщению источника, вследствии взрвыа пострадало девять человек.

Из магазина эвакуировали свыше 50 человек. На месте ЧП работают сотрудники Росгвардии.

По данным МЧС, четыре человека обратились за медицинской помощью. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как сообщал УНН, террористическая организация "Исламское государство" призвала своих сторонников к терактам в Великобритании, Франции и Германии. 

Источник: УНН
Теги: Россия, взрыв, Санкт-Петербург
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