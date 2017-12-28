Обама дал интервью принцу Гарри

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Барак Обама, 44-й президент США, дал первое после освобождения от должности интервью внуку королевы Великобритании Елизаветы II принцу Гарри Уэльскому, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Запись собеседования состоялся в Торонто еще в сентябре, после окончания президентского срока Обамы, однако была опубликована только 27 декабря.

Интервью в 44-го президента США принц взял для Четвертого канала радио ВВС в качестве приглашенного ведущего. Программа принца посвящена таким темам, как вооруженные силы, психическое здоровье, подростковая преступность и проблемы изменения климата.

В частности, Барак Обама заявил принцу, что люди во власти должны быть особенно осмотрительными, публикуя сообщения в социальных сетях.

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По его мнению, соцсети искажают общественный дискурс, понимание людьми сложных общественно-политических процессов и способствуют распространению дезинформации. Обама с беспокойством говорил о будущем, в котором отвергают факты, а люди читают и слушают только то, что подтверждает их точку зрения.

«Одна из угроз интернета заключается в том, что люди живут в разных реальностях», - сказал Обама.

Отвечая на вопрос об ощущениях по поводу оставления президентского поста, Обама сказал, что чувствовал себя довольным своей работой, но также обеспокоен всем тем, что не было сделано.

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"Озабоченность по поводу того, как страна движется вперед. Но в целом было ощущение беззаботности", - сказал Обама.

Отвечая на вопрос о том, какие чувства вызвала в нем передача власти Дональду Трампу, Обама сказал, что в первую очередь он думал о своей жене Мишель и о том, что президентство не изменило теплые и близкие отношения в семье.

После записи программы принц Гарри сам дал интервью.

"Мне нечасто приходилось брать интервью, но это было довольно интересно брать интервью у президента Обамы", - сказал принц Гарри.