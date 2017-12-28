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В Facebook объяснили причину блокировки аккаунта Кадырова

В Facebook объяснили причину блокировки аккаунта Кадырова

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Facebook подтвердил информацию о том, что аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова заблокирован через внесение его в список санкций Минюста США. Об этом РИА Новости сообщили в официальном комментарии компании, передает УНН.

В соцсети объяснили, что на Кадырова распространяется действие торгово-экономических ограничений.

"В связи с этим Facebook несет юридическое обязательство отключить аккаунты этого лица", - говорится в официальном комментарии компании, поступившем в РИА Новости.

Аккаунт в Instagram также заблокуваний из-за того, что эта соцсеть также принадлежит Facebook.

Напомним, Соединенные штаты внесли в санкционного списка пяти россиян, включая голову Чечни Рамзана Кадырова.

Источник: УНН
Теги: Рамзан Кадыров, Instagram, Facebook
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