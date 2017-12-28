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Среда, 27 декабря 2017, 20:07 • Вита Пидлубна
В Facebook объяснили причину блокировки аккаунта Кадырова
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Facebook подтвердил информацию о том, что аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова заблокирован через внесение его в список санкций Минюста США. Об этом РИА Новости сообщили в официальном комментарии компании, передает УНН.
В соцсети объяснили, что на Кадырова распространяется действие торгово-экономических ограничений.
"В связи с этим Facebook несет юридическое обязательство отключить аккаунты этого лица", - говорится в официальном комментарии компании, поступившем в РИА Новости.
Аккаунт в Instagram также заблокуваний из-за того, что эта соцсеть также принадлежит Facebook.
Напомним, Соединенные штаты внесли в санкционного списка пяти россиян, включая голову Чечни Рамзана Кадырова.
Источник: УНН
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