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Порошенко на Донбассе встретил освобожденных украинских заложников

Порошенко на Донбассе встретил освобожденных украинских заложников

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко уже прилетел на Донбасс, чтобы встретить освобожденных пленных из ОРДЛО. Об этом в своем Facebook сообщила уполномоченная Президента по вопросам мирного урегулирования конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко, передает УНН.

"За несколько минут наших ребят и женщин лично поздравит на свободе Президент Порошенко, который приложил для их освобождения очень много. Верховный Главнокомандующий прилетел на Донбасс поблагодарить своих солдат. За мужество. Это - правильно", - заявила Геращенко.

Напомним, ранее представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма заявил, что переговоры и консультации об освобождении заложников длились с начала войны, но содержания и результатов набрали в пределах минского процесса.

Ранее сообщалось, что автобусы с 58 освобожденными из плена отправились из оккупированной Горловки к контролируемому Майорская.
Обмен для освобождения украинских заложников на Донбассе завершился, из плена освободили 74 заложников.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, пленные, Петр Порошенко
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