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В Джими изменился партнер по биатлонной Рождественской гонке

В Джими изменился партнер по биатлонной Рождественской гонке

КИЕВ. 27 декабря. УНН. В биатлонистки Юлии Джими появился новый партнер для участия в Рождественской гонке, которая пройдет в Гельзенкирхене (Германия), сообщает УНН со ссылкой на страницу UA: Биатлон в Facebook и ФБУ.

Вместо Якова Фака из Словении в паре с украинкой соревноваться бельгийский биатлонист Михаэль Реш. Президент Федерации биатлона Владимир Брынзак сообщил, что замена произошла из-за болезни словенского биатлониста.

Заметим, что Реш - олимпийский чемпион 2006 года. Он одержал победу в эстафете в составе сборной Германии.

Напомним, что Джима будет единственной представительницей Украины в Рождественской гонке.

Источник: УНН
Теги: биатлон
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