Самолет и почетный караул: в Харькове ожидают прибытия освобожденных заложников

ХАРЬКОВ-КИЕВ. 27 декабря. УНН. На территории Харьковского аэропорта уже готов борт для доставки украинских военнопленных в Киев, передает корреспондент УНН.

Так, 73 украинские пленника вместе с Президентом Украины Петром Порошенко прилетят из Краматорска в Харьков.

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В Харькове останутся несколько пленников, которых там ждут родственники, остальных специальным бортом доставят в Киев.

В столице прибытия освобожденных бойцов ожидают в аэропорту "Борисполь" примерно через два часа.

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По последним данным, в аэропорту сели два вертолета.