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Украина постарается как можно быстрее освободить политзаключенных из России и Крыма - Порошенко

Украина постарается как можно быстрее освободить политзаключенных из России и Крыма - Порошенко

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Украина с помощью международного сообщества будет пытаться как можно быстрее освободить украинских политзаключенных из России и Крыма. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко в аэропорту Харькова по прибытии вместе с освобожденными украинскими заложниками из Донецкой области, передает УНН.

“Украинские заложники остаются и в стране-агрессоре. И мы будем бороться за то, чтобы и Сущенко, и Сенцов, и все остальные, кто находится в России и оккупированном Крыму, как можно скорее были освобождены”, — заверил Глава государства.

Международная солидарность и решительность украинской власти, подчеркнул Порошенко, является этому залогом.

Напомним, Порошенко убежден, что остальные украинских заложников будут освобождены.

Как сообщал УНН, Президент заявил, что Украина с утроенной энергией работать над освобождением остальных заложников.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, пленные, обмен, Петр Порошенко
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