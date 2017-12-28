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Освобожденные украинские пленные прилетели в Киев

Освобожденные украинские пленные прилетели в Киев

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КИЕВ. 28 декабря. УНН. Освобожденные украинские пленные прилетели в аэропорт “Борисполь”, сообщает УНН.

Освобожденные украинские пленные прилетели в аэропорт “Борисполь”, сообщает корреспондент УНН.

Прилетели два воздушных судна: самолет президента Петра Порошенко и самолет с пленными.

Их встречает несколько сотен киевлян с украинской символикой и приветственными плакатами. Также на месте находятся их родственники.

Вместе с освобожденными украинцами с трапа спустился Президент Украины Петр Порошенко. Сейчас они продолжают выходить из самолета. Все, кто встречают ребят, поют гимн Украины.

Источник: УНН
Теги: Киев, самолет, пленные
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