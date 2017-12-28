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Четверг, 28 декабря 2017, 00:58 • Наталья Кузина
Родственники и друзья встретили освобожденных заложников
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Родственники и друзья встретили освобожденных заложников в международном аэропорту “Борисполь”, сообщает УНН.
После того, как Президент Украины Петр Порошенко и послы иностранных государств выступили с речами, Глава государства призвал родственников подойти и поздравить близких людей с освобождением и возвращением домой.
Сейчас все обнимаются, дарят цветы освобожденным ребятам, выкрикивают “Слава Украине!”, “Герои!”.
Как сообщал УНН, освобожденные украинские пленные прилетели в аэропорт “Борисполь”.
Источник: УНН
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