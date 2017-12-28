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Порошенко назвал чудом освобождение из плена 74 украинцев

Порошенко назвал чудом освобождение из плена 74 украинцев

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко назвал чудом освобождения из плена 74 украинцев и поздравил с этим их семьи. Об этом он заявил после того как, вместе с освобожденными из плена украинцами, приземлился в международном аэропорту “Борисполь”, передает корреспондент УНН.

“Сегодня мы с вами совершили чудо. 74 украинцев вернулись домой нашими с вами усилиями. Они сейчас с нами! Наша команда выполнила слово, которое вам дали, что привезем ваших сыновей и дочерей, ваших мужей, жен, ваших родителей, которые мы привезем освобожденными. Сегодня, наконец, это свершилось. Вы ждали этого кто-то больше трех лет. Я вас, дорогие мои, поздравляю с этим праздником. Спасибо, что мы вместе!”, — заявил П.Порошенко.

Как сообщал УНН, освобождены украинские пленные прилетели в аэропорт “Борисполь”.

Источник: УНН
Теги: пленные, Петр Порошенко
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