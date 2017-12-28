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Макрон и Меркель будут делать все возможное, чтобы ускорить освобождение украинских заложников - Порошенко

Макрон и Меркель будут делать все возможное, чтобы ускорить освобождение украинских заложников - Порошенко

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель будут делать все возможное, чтобы ускорить освобождение украинских заложников. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко по прибытии в международный аэропорт “Борисполь” вместе с освобожденными из плена украинцами, передает корреспондент УНН.

“Пока мы были в воздухе, мы получили сигналы от президента Франции и канцлера Германии. Они также сказали, что они присоединяются к нашей борьбе и будут делать все возможное, чтобы также ускорить освобождение наших ребят, которые находятся в качестве заложников”, — заявил он.

Как сообщал УНН, в Меркель опубликовали заявление об освобождении украинских заложников.

Источник: УНН
Теги: Ангела Меркель, Эммануэль Макрон
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