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Электроэнергия в 2018 году подорожает почти на 16%

Электроэнергия в 2018 году подорожает почти на 16%

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) поддержала решение Комиссии “Об утверждении прогнозируемой оптовой рыночной цены на 2018 год”, которым индикативная цена угля для тарифов тепловых электростанций энергогенерирующих компаний повышается до 83,08 доллара за тонну (на 26%). Соответствующее решение НКРЭКУ приняла на заседание 28 декабря, передает УНН.

В частности, в обосновании к проекту решения Комиссии указано, что индикативная цена угля рассчитанная с декабря 2016 — по ноябрь 2017 составляет 83,08 доллара за тонну, что на 25,8% или 16,4 доллара/тонну больше, чем цена угля, которая учитывалась при пересмотре прогнозируемой цены электроэнергии на 2017 год.

Кроме того, средняя ставка фрахта из портов Амстердам — ​​Роттердам — ​​Антверпен в украинский порт вырастет на 31,2% или на 2,9 доллара за тонну.

Решение предусматривает двухэтапное повышение стоимости электроенергии на 9,5% с 1 января 2018 и с 1 апреля еще на 6,1%. То есть суммарно рост составит 15,6%.

Впрочем, как отметил председатель Комиссии Дмитрий Вовк, это повышение не коснется тарифов на электроенергию для населения и тарифов для промышленных потребителей.

Согласно документу, прогнозируемая оптовая рыночная цена электроэнергии на 2018 год утверждена на уровне 1 561,99 грн за 1 МВт*ч (без НДС) с разбивкой на кварталы:

  • I квартал — 1 495,46 грн за 1 МВт*ч (без НДС);
  • II квартал — 1 586,69 грн за 1 МВт*ч (без НДС);
  • Третий квартал — 1 586,69 грн за 1 МВт*ч (без НДС);
  • IV квартал — 1 586,69 грн за 1 МВт*ч (без НДС).

Компании-поставщики электроэнергии будут применять эту прогнозируемую оптовую рыночную цену при расчете розничных цен на электрическую энергию.

Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.

Напомним, НКРЭКУ приняла решение о внедрении суточного балансирование на рынке природного газа.

Источник: УНН
Теги: тарифы, НКРЭКУ, электроэнергия
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