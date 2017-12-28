Регистрация | Вход |
USD: 27,95 0,0039  EUR: 33,24 0,1220 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 28 декабря 2017 17:19
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
СБУ в течение года открыла 153 уголовных производства по терактам
СБУ в течение года открыла 153 уголовных производства по терактам
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Названы лучшие легкоатлеты 2017 года в Украине

Названы лучшие легкоатлеты 2017 года в Украине

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Лучшими легкоатлетами 2017 года признали Юлию Левченко и Сергея Смелика. Об этом сообщает пресс-служба ФЛАУ, передает УНН.

В федерации рассказали о результатах голосования за лучших легкоатлетов и тренеров Украины в 2017 году в восьми номинациях.

Лучшей легкоатлеткой было признано Юлию Левченко, на счету которой в 2017-м серебро на чемпионате мира, бронза на чемпионате Европы в помещении, золото на молодежном чемпионате Европы, второе место в финале Бриллиантовой Лиги, молодежный рекорд Украины по прыжкам в высоту, а также победа в номинации Европейской Атлетики "Звезда, которая восходит".

Лучшим легкоатлетом респонденты назвали Сергея Смелика, который одержал победу на командном чемпионате Европы в беге на 200 м.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский легкоатлет установил мировой рекорд среди ветеранов

В категории "молодые атлеты в возрасте до 20 лет" победы одержали Глеб Пискунов и Алина Шух. Также Алину Шух вместе с другими членами сборной Украины по многоборью - Алексеем Касьяновым, Василием Иваницким, Русланом Малогловцем, Валентином Олейником, Дарьей Слободой, Риммой Гордиенко и Асей Бардис - названо лучшей командой года, за победу на командном чемпионате Европы по многоборью.

Лучшим тренером 2017 года признано Игоря Лонского.

Лучшими легкоатлетами-ветеранами страны, как и в прошлом году, стали Валентина Крепкина и Иван Пушкин.

Опрос традиционно проводился среди членов совета ФЛАУ, представителей СМИ и болельщиков (в сети Facebook). Голоса каждой из групп при подведении итогов учитывались трети всех голосов.

Как сообщал УНН, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) назвала имена лучших легкоатлетов 2017 года.

Источник: УНН
Теги: легкая атлетика
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.