Новости: Происшествия
Четверг, 28 декабря 2017, 13:37 • Ирина Матюшенко
Из-за оттепели в Карпатах ожидается сход лавин
КИЕВ. 28 декабря. УНН. На высокогорье Ивано-Франковской и западной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.
"По данным Укргидрометцентра, 28-29 декабря, в связи с оттепелью, на высокогорье Ивано-Франковской и западной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - сказано в сообщении.
Кроме того, 29 декабря в Украине, кроме восточных областей, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 19-24 м/с.
Как сообщал УНН, синоптики предупредили о порывы ветра до 24 м/с в Украине.
Источник: УНН
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час