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Из-за оттепели в Карпатах ожидается сход лавин

Из-за оттепели в Карпатах ожидается сход лавин

КИЕВ. 28 декабря. УНН. На высокогорье Ивано-Франковской и западной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.

"По данным Укргидрометцентра, 28-29 декабря, в связи с оттепелью, на высокогорье Ивано-Франковской и западной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - сказано в сообщении.

Кроме того, 29 декабря в Украине, кроме восточных областей, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 19-24 м/с.

Как сообщал УНН, синоптики предупредили о порывы ветра до 24 м/с в Украине.

Источник: УНН
Теги: Карпаты, лавины
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