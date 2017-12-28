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В Кремле прокомментировали возможность нового обмена на Донбассе по формуле "74 на 29"

В Кремле прокомментировали возможность нового обмена на Донбассе по формуле "74 на 29"

Дмитрий Песков

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Кремль поддерживает второй этап обмен пленными по формуле "74 на 29" на Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"Работа ведется в целом. Поскольку в минских договоренностях речь идет о принципе "всех на всех", то, безусловно, этот сам по себе процесс, он, конечно, поддерживается в Москве", — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, поддерживают ли в Кремле предложение провести второй этап обмена пленными по формуле "74 на 29".

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Песков также подчеркнул, что в Москве готовы к принятию мер по освобождению россиян.

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"Безусловно, в Москве есть заинтересованность видеть своих граждан у себя в стране. И конечно, мы готовы будем принять все меры, которые необходимы для освобождения российских граждан", — отметил он.

 

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, Москва, пленные, Кремль, обмен
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