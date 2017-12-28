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Рева: каждому освобожденному из плена предоставят индивидуальную помощь

Рева: каждому освобожденному из плена предоставят индивидуальную помощь

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Проблемы каждого освобожденного украинского заложника изучат отдельно и предоставят индивидуальную денежную и социальную помощь. Об этом на пресс-конференции сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает УНН.

“Готовим проект постановления о предоставлении материальной помощи освобожденным. Кроме того, сейчас идут на города мои поручения, чтобы изучили потребности каждого освободженного отдельно и начали помогать. Кому-то надо работу найти, кому лечиться. Каждому помогут индивидуально”, — заявил А.Рева.

По его словам, предложение Минсоцполитики по сумме пособия освобожденным — 100 тысяч гривен.

Кроме того, А.Рева сообщил, что если заложник до плена был трудоустроен или проходил службу в армии, то срок плена будет засчитан как трудовой стаж или прохождение службы.

“Если освобожденный был трудоустроен — срок плена будет зачислен в трудовой стаж. То же самое касается и службы в армии”, — отметил министр.

Как сообщал УНН, 27 декабря состоялся обмен для освобождения украинских заложников на Донбассе. Из плена освободили 74 заложников.

Источник: УНН
Теги: заложники, помощь
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