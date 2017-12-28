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"Талибан" отрицает причастность к смертельному нападению в Кабуле

"Талибан" отрицает причастность к смертельному нападению в Кабуле

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Радикальное исламистское движение суннитского направления "Талибан" отрицает причастность к нападению на мусульманский культурный центр шиитов в четверг в афганской столице Кабуле, количество жертв которого превысило 40 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Tolo News.

"Талибан" быстро дистанцировался от нападения и отверг любую причастность к инциденту", - пишет издание.

Между тем число погибших в результате нападения, по данным Минздрава страны, достигло 41 человека - 35 мужчин, четыре женщины и двое детей.

По данным издания, смертельная атака была осуществлена ​​не менее чем двумя террористами-смертниками. Культурный центр шиитов, на который напали, связывают с Ираном.

Миссия ООН и посол США в стране Джон Басс осудили атаку. Президент Афганистана Ашраф Гани отдал приказ тщательно расследовать инцидент.

Источник: УНН
Теги: Афганистан, нападение
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