Во Львовской области пьяный водитель протаранил авто полиции, пострадали двое правоохранителей

ЛЬВОВ-КИЕВ. 28 декабря. УНН. Вчера, 27 декабря, около 23.00. у Дидилова, что во Львовской области, произошло ДТП с участием патрульного авто. В результате ДТП двое полицейских получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львова, передает УНН.

Сообщается, что патрульный экипаж заметил, как автомобиль Volkswagen Passat на автодороге Киев-Чоп совершил обгон на перекрестке. Патрульные включили проблесковые маячки красного и синего цветов и начали преследовать нарушителя. Водитель Volkswagen вблизи населенного пункта Дидилов выехал на встречную полосу и совершил столкновение с патрульным автомобилем.

На место вызвали следственно-оперативную группу, поскольку сотрудники патрульной полиции получили телесные повреждения. В них диагностировали ушибы и сотрясение мозга.

Следователь направил водителя в медицинское учреждение чтобы установить трезвый он или нет. Там он по совету адвоката отказался от обследования. И объяснял, что драгеру не доверяет, а анализы ему не позволяет сдавать вера.

Отмечается, что медики составили заключение по признакам, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Далее делом занимаются следователи.

Как сообщал УНН, фура с пивом, которой управлял пьяный водитель, вылетела в кювет на Закарпатье.