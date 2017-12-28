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Во Львовской области пьяный водитель протаранил авто полиции, пострадали двое правоохранителей

Во Львовской области пьяный водитель протаранил авто полиции, пострадали двое правоохранителей

ЛЬВОВ-КИЕВ. 28 декабря. УНН. Вчера, 27 декабря, около 23.00. у Дидилова, что во Львовской области, произошло ДТП с участием патрульного авто. В результате ДТП двое полицейских получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львова, передает УНН.

Сообщается, что патрульный экипаж заметил, как автомобиль Volkswagen Passat на автодороге Киев-Чоп совершил обгон на перекрестке. Патрульные включили проблесковые маячки красного и синего цветов и начали преследовать нарушителя. Водитель Volkswagen вблизи населенного пункта Дидилов выехал на встречную полосу и совершил столкновение с патрульным автомобилем.

На место вызвали следственно-оперативную группу, поскольку сотрудники патрульной полиции получили телесные повреждения. В них диагностировали ушибы и сотрясение мозга.

Следователь направил водителя в медицинское учреждение чтобы установить трезвый он или нет. Там он по совету адвоката отказался от обследования. И объяснял, что драгеру не доверяет, а анализы ему не позволяет сдавать вера.

Отмечается, что медики составили заключение по признакам, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Далее делом занимаются следователи.

Как сообщал УНН, фура с пивом, которой управлял пьяный водитель, вылетела в кювет на Закарпатье.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Львовская область
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