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Четверг, 28 декабря 2017, 14:26 • Дарья Чабанова
Минсоцполитики предлагает выплатить уволенным из плена по 100 тыс. грн
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Министерство социальной политики Украины предлагает выплатить вызволенным из плена украинцам по 100 тыс. гривен денежной помощи. Об этом на пресс-конференции сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает УНН.
"Всем вызволенным будет оказана материальная помощь. Наше предложение - 100 тыс. гривен", - заявил Рева.
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Как сообщал УНН, 27 декабря состоялся обмен для освобождения украинских заложников на Донбассе. Из плена освободили 74 заложников.
Источник: УНН
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