В правительстве заявили о снижении уровня бедности

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Уровень бедности в Украине в 2017 году снизился до 39,4%. Об этом на пресс-конференции сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает УНН.

"Что касается уровня бедности. В течение года, согласно данным Госстата, уровень бедности снизился с 54,5% до 39,4%. В том числе, среди работающих лиц - с 45% до 26%", - заявил А.Рева.

Как сообщал УНН, в Европе 10% самых богатых людей получают более трети нацдохода.