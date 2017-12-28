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В правительстве заявили о снижении уровня бедности

В правительстве заявили о снижении уровня бедности

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Уровень бедности в Украине в 2017 году снизился до 39,4%. Об этом на пресс-конференции сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает УНН.

"Что касается уровня бедности. В течение года, согласно данным Госстата, уровень бедности снизился с 54,5% до 39,4%. В том числе, среди работающих лиц - с 45% до 26%", - заявил А.Рева.

Как сообщал УНН, в Европе 10% самых богатых людей получают более трети нацдохода.

Источник: УНН
Теги: Украина, бедность, Андрей Рева
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