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Бокс: апперкот в бою Джошуа - Кличко признан лучшим ударом года

Бокс: апперкот в бою Джошуа - Кличко признан лучшим ударом года

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В поединке за три пояса чемпиона мира в супертяжелом весе (WBA, IBF, IBO) между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа произошел лучший удар в боксе по итогам 2017 по версии НВО, передает УНН со ссылкой на телеканал НВО.

Джошуа нанес апперкот в 11-м раунде, что и привело к его победе.

Стоит отметить, что в номинации лучший боксерский раунд в 2017 году избрано 5-ю трехминутку в поединке Кличко - Джошуа.

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Заметим, что автором нокаута года стал бывший чемпион мира в среднем весе Давид Лемье, который победил Кертиса Стивенса.

Как сообщалось ранее, НВО выбрало украинско-британскую баталию лучшей в 2017 году.

Источник: УНН
Теги: бокс, Владимир Кличко
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