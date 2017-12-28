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Госпитализированные военные, которых освободили из плена, в удовлетворительном состоянии - врач

Госпитализированные военные, которых освободили из плена, в удовлетворительном состоянии - врач

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Состояние 24 военнослужащих, которых вчера освободили с ОРДЛО, удовлетворительное, пока никто из них не требует оперативного лечения. Об этом рассказал сегодня на брифинге ведущий терапевт Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" Сергей Прокопчук, передает УНН.

“Сегодня ночью в наш госпиталь были госпитализированы 24 военнослужащие, изъявившие желание пройти обследование и лечение в нашем военно-медицинском учреждении. С 24 пациентов 18 были госпитализированы в терапевтическое стационар и 6 — в хирургический стационар. К счастью, общее состояние всех пациентов, прибывших на обследование и госпитализацию в военно-медицинский центр, удовлетворительное”, — заверил врач.

По словам С.Прокопчука, сейчас происходит плановое полноценное обследование военных.

“За день-два мы постараемся максимально быстро обследовать этих пациентов”, — отметил он.

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В свою очередь ведущий хирург госпиталя Ростислав Гибало отметил, что все шесть пациентов, попавших в хирургию, пока не требуют оперативного лечения.

“Думаю, что в течение одних-двух суток будет проведено углубленное обследование, и мы отпустим их на праздники домой к родным. А после этого они вернутся к нам для прохождения реабилитации и, если это будет необходимо, хирургического лечения”, - уточнил он.

Р.Гибало также рассказал, что у двух из шести пациентов, попавших в хирургию, есть устаревшие осколки, а у одного пуля в мягких тканях верхней конечности.

Как сообщал УНН, 27 декабря состоялся обмен для освобождения украинских заложников на Донбассе. Из плена освободили 74 заложников.

Источник: УНН
Теги: плен, заложники, здоровье, врачи
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