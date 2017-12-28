США надеются на новое освобождение заложников на Донбассе в 2018 году

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В посольстве США в Киеве заявили, что надеются на продолжение освобождения заложников, как и выполнение минских соглашений в 2018 году. Об этом говорится в сообщении диппредставительства в Twitter, передает УНН.

"Поздравляем дома освобожденных 27-го декабря заложников. С нетерпением ждем освобождения других заложников и выполнения минских соглашений в 2018-м", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 27 декабря на Донбассе прошел обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и "ДНР" с "ЛНР". В ГПУ отметили, что из плена были освобождены 73 украинца, при этом в ОРДЛО отдали 233 человек.

О том, что до новогодних и рождественских праздников должен состояться обмен удерживаемыми лицами, который назвали самым масштабным, провели переговоры на заседании трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Украинская сторона заявила о готовности 27 декабря осуществить обмен по схеме "306 на 74". Боевики также на это согласились.

Накануне Президент Петр Порошенко встретился с родными пленных. Правительство планирует предоставить помощь освобожденным из плена.

При этом и российская, и украинская стороны заявляли, что это не конец и работа над освобождением удерживаемых на Донбассе будет продолжаться.