Порошенко подписал закон о сельской медицине

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон №7117 о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности. Соответствующий законопроект Глава государства подписал во время пресс-конференции в Одессе, передает УНН.

"Сельской медицине в Украине быть", - заявил П.Порошенко.

Напомним, 14 ноября 2017 года, Верховная Рада приняла закон, который будет способствовать обеспечению максимальной доступности медицинского обслуживания, территориального приближения и современного материально-технического оснащения учреждений здравоохранения в сельской местности. За принятие этого законопроекта № 7117 во втором чтении и в целом проголосовали 280 депутатов при минимально необходимом количестве 226 депутатов.

Известно, что в сельской местности проживает более 30% населения Украины. Законом, разработаны Президентом Украины, предлагается:

- повышение доступности и качества медицинского обслуживания на уровне первичной медицинской помощи в сельской местности;

- осуществление профессионального консультирования врачом по месту жительства человека с помощью средств телемедицины;

- кроме того, законопроект предусматривает укомплектование сельских учреждений здравоохранения необходимым оборудованием и лекарственными средствами для оказания первичной медицинской помощи, а также создания надлежащей инфраструктуры на селе;

- телемедицинские услуги будут предоставлять в целях обеспечения пациенту своевременного доступа к медицинской помощи надлежащего качества, в том числе, когда расстояние является критическим фактором для ее предоставления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сельские медики получат авто и средства телекоммуникации

Законопроект был поддержан в редакции профильного комитета, учитывая, в частности, поправку № 110. Согласно этой поправке, медицинская помощь с применением телемедицины предусматривает возможность предоставления пациенту медицинских услуг по консультированию, диагностики, лечения с использованием средств дистанционной связи посредством обмена информацией в электронной форме, в том числе путем передачи электронных сообщений, проведения видеоконференций.