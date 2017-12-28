Почти за каждым освобожденным с ОРДЛО военнослужащим закреплен психолог

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Почти по каждому из освобожденных с ОРДЛО военнослужащих и членов их семей закреплены психологи. Об этом рассказал сегодня на брифинге начальник управления психологического обеспечения ВСУ Сергей Грилюк, передает УНН.

"Для каждого, кто находится непосредственно в центре, и те, кто уехал в другие места для оказания помощи, закреплены соответствующие психологи и осуществляется психологическое сопровождение", - сказал он.

Также С.Грилюк уточнил, что в военный госпиталь были госпитализированы только военнослужащие.

"Я скажу, что гражданские, которые были как заложники, с ними работает непосредственно аппарат президента Украины и осуществляются такие же меры", - уточнил он.

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По словам начальника управления психологического обеспечения ВСУ, к обмену заложников они готовились еще с августа, для чего изучали опыт других стран.

В частности, на сегодня, отметил он, им удалось успешно поработать перед освобождением заложников с их семьями.

"Есть взаимодействие практически со всеми семьями, а также с военнослужащими. Практически с каждым военнослужащим и членами их семей осуществляется психологическое сопровождение", - добавил С.Грилюк.

Как сообщал УНН, 27 декабря состоялся обмен для освобождения украинских заложников на Донбассе. Из плена освободили 74 заложников.