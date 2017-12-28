Регистрация | Вход |
USD: 27,95 0,0039  EUR: 33,24 0,1220 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 28 декабря 2017 17:17
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
СБУ в течение года открыла 153 уголовных производства по терактам
СБУ в течение года открыла 153 уголовных производства по терактам
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Киев
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Киев стоит в пробках

Киев стоит в пробках

фотогалерея

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Сегодня в Киеве, по состоянию на 15.00, уровень пробок достиг отметки в 8 баллов. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Согласно данным сервиса Google Maps медленно движутся автомобили в районе станций метро "Университет", "Золотые ворота", "Театральная", "Площадь Льва Толстого", "Кловская", "Олимпийская", а также около станций метро при Набережном шоссе.

Кроме того, есть проблемы с движением на улице Жилянской, Саксаганского, Воздухофлотском проспекте, на улице Генерала Алмазова в обе стороны, бульваре Тараса Шевченка и Леси Украинки. Образовалась пробка на кольце в районе Бессарабки.

Затруднено движение на бульваре Дружбы Народов в сторону моста Патона, а также на Набережном шоссе от Почтовой площади и до моста Метро в обе стороны. Также есть автомобильный затор на кольце бульвара Дружбы Народов и Набережного шоссе.

Проблемы с движением также наблюдаются на Гаванском мосту в сторону улицы Набережно-Крещатицкой.

В пробках стоит проспект Соборности, улица Регенаторная, а также затруднено движение на улице Ивана Миколайчука на подъезде к Днепровской набережной.

Кроме того, в городе зафиксировано большое количество ДТП, повлекших замедленное движение транспорта.

Напомним, что из-за густого тумана наблюдается затруднено движение.

Источник: УНН
Теги: Киев, пробки
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.