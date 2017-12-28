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Порошенко дал старт медицинской реформе

Порошенко дал старт медицинской реформе

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Президент Петр Порошенко подписал закон о государственных финансовые гарантии медицинского обслуживания населения, который определяет государственные финансирования предоставления необходимых пациентам услуг по медицинскому обслуживанию. Об этом он сказал, выступая в Одессе в четверг, передает корреспондент УНН.

"Уверен в том, что принятие решения о подписании закона о государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения, честно говоря, намного сложнее. Для меня, как для Президента, такое решение не простое. Однако я принял решение его подписать. Подписывая его, я поддерживаю необходимость реформ в сфере здравоохранения, важность соблюдения права каждого украинского гражданина на качественную медицинскую помощь", - отметил Президент.

В то же время, по словам Порошенко, он сегодня направил письмо правительству, попросив, чтобы был разработан ряд мероприятий, которые не дадут нарушить права гражданина.

"Подписанием этого закона я даю старт медицинской реформе", - отметил он.

Напомним, Порошенко подписал закон о сельской медицине.

Источник: УНН
Теги: медицина, реформа, Петр Порошенко
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