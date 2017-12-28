Продавщица, которую грабитель ударил ножом, находится в реанимации

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Оболонском районе Киева неизвестный мужчина избил и ударил ножом женщину-продавца и украл из кассы деньги. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киеве, сообщает УНН.

"Вчера вечером в дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение о том, что в помещении продуктового магазина находится раненая продавщица. На момент прибытия следственно-оперативной группы потерпевшую забрала "скорая", - говорится в сообщении.

По предварительному диагнозу врачей, у женщины многочисленные резаные раны лица, шеи и рук, ушибы тела и сотрясение головного мозга.

"Сейчас 41-летняя пострадавшая находится в реанимации под наблюдением врачей", - добавили в полиции.

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На месте происшествия правоохранители выяснили, что неизвестный зашел в магазин под видом покупателя и с ножом напал на продавца.

После избиения и полученных ножевых ранений женщина потеряла сознание, а злоумышленник забрал из кассы деньги и скрылся в неизвестном направлении.

Приметы разбойника: одет в темную куртку с капюшоном; возраст примерно 35-40 лет, полного телосложения, рост около 180-190 см.

По данному факту следственным отделом начато уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия и задержанию лица, причастного к совершению тяжкого преступления.