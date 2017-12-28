ЦИК позволила Путину начать президентскую кампанию

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Центральная избирательная комиссия разрешила Владимиру Путину, который подал документы на участие в президентских выборах 2018 года, начать кампанию и сбор подписей, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"ЦИК сегодня зарегистрировала группу избирателей, созданную для поддержки действующего лидера. Теперь он может открыть специальный счет для формирования избирательного фонда", - говорится в сообщении.

Отметим, в России кандидата в президенты может выдвинуть партия на съезде. Самовыдвиженцу же необходимо собрать инициативную группу, в которую войдут не менее 500 членов. Затем претендент приносит документы для выдвижения в ЦИК. Центризбирком проверяет их в течение 5 дней и выносит решение.

Затем ЦИК регистрирует группу избирателей и позволяет желающему баллотироваться открыть избирательный счет. Далее необходимо зарегистрироваться в качестве кандидата: для этого самовыдвиженец должен собрать не менее 300 тысяч подписей.

Документы, в том числе первый финансовый отчет, нужно представить ЦИК. Далее в течение 10 дней документы проверяют и регистрируют, если они удовлетворяют все требования.

Как сообщал УНН, 27 декабря Путин подал в ЦИК документы для выдвижения в кандидаты в президенты.

Напомним, 26 декабря инициативная группа в ходе заседания официально заявила о выдвижении российского лидера Владимира Путина кандидатом в президенты на выборах в 2018 году.

Отметим, В.Путин еще в середине декабря заявил, что пойдет на выборы как самовыдвиженец.