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С введением безвиза уменьшились нагрузки на рабочие места в Украине - Минсоцполитики

С введением безвиза уменьшились нагрузки на рабочие места в Украине - Минсоцполитики

КИЕВ. 28 декабря. УНН. С началом действия безвизового режима уменьшились нагрузки на рабочие места в Украине и больше людей начали выезжать работать за границу. Об этом на пресс-конференции сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает УНН.

"С началом действия безвизового режима уменьшилась нагрузка на одно рабочее место в Украине. Открытость границы и возможность устроиться там на работу способствовала увеличению количества людей, которые туда уезжают. Есть только один способ удержать людей - повысить им заработную плату. Если работодатели не хотят, чтобы люди ехали - надо больше им платить", - заявил Рева.

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Как сообщал УНН, в Европе 10% самых богатых людей получают более трети нацдохода.

Источник: УНН
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