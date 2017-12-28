Во Львовском "Охматдете" погибла женщина, упав в шахту лифта

ЛЬВОВ-КИЕВ. 28 декабря. УНН. Сегодня, во Львове, в больнице "Охматдет" погибла женщина, которая упала в шахту лифта. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.

"В полицию поступило сообщение о том, что в больнице погибла женщина, упав в шахту лифта. Сейчас на месте инцидента работает следственно-оперативная группа, устанавливается личность погибшей", - сообщили в полиции.

Как сообщал УНН, в Мариуполе на проспекте Строителей спасатели оказали помощь 51-летнему мужчине, который упал в шахту лифта.