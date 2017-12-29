Частные переводы: США стали лидером по объему направленных в Украину средств

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Объемы частных денежных переводов в Украину выросли почти на 30%. Об этом свидетельствуют данные НБУ, передает УНН.

В частности, по данным регулятора, за 9 месяцев текущего года объем частных денежных переводов в Украину составил 5,192 млрд долларов, что на 1,187 млрд долларов или на 29,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Через корреспондентские счета банков поступило 2,093 млрд долларов, через международные платежные системы - 1,670 млрд долларов, по неформальны каналам - 1,429 млрд доларов.Из этих средств на оплату труда ушло 3,059 млрд долларов, из которых 811 млн долларов поступили через неформальные каналы.

Объем поступлений денег из США за январь - ноябрь 2017 вырос на 24,6% - до 547 млн ​​долларов, при этом объем поступлений из Российской Федерации сократился на 39,3% - до 460 млн долларов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Таким образом, США заняли первое место среди стран, из которых в Украину поступали наибольшие объемы частных денежных переводов, сдвинув Россию.

Кроме Америки и РФ, в десятку стран-лидеров вошли:

Германия - 252 млн долларов;

Великобритания - 243 млн долларов;

Кипр - 219 млн долларов;

Израиль - 201 млн долларов;

Италия - 165 млн долларов;

Греция - 138 млн долларов;

Польша - 117 млн ​​долларов;

Объединенные Арабские Эмираты - 91 млн долларов.

Напомним, 4 мая 2017 года вступил в силу закон, подписанный российским президентом Владимиром Путиным, о запрете денежных переводов из России в Украину с помощью иностранных платежных систем.