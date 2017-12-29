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Боевики сегодня совершили три прицельные обстрелы опорных пунктов сил АТО

Боевики сегодня совершили три прицельные обстрелы опорных пунктов сил АТО

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Несмотря на достигнутые в Минске договоренности о новогодне-рождественском перемирии, российско-оккупационные войска не прекратили обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"Сегодня захватчики совершили три прицельные обстрелы опорных пунктов сил АТО. Все нарушения режима перемирия состоялись на Донецком направлении. На Приазовье боевики провоцировали украинских воинов к боевым противостояниям возле Павлополя. Сначала противник вел огонь из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а затем усилил давление - и выпустил пять 82-мм мин и совершил обстрелы из гранатометов. Кроме того, в пригороде Красногоровки противник нарушил перемирие из стрелкового оружия", - рассказали в пресс-центре.

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В сообщении также отмечается, что на других участках нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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"Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали", - добавили в штабе.

Напомним, за минувшие сутки боевики 4 раза обстреляли позиции ВСУ. Вследствие вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.

Источник: УНН
Теги: АТО, обстрел, боевики
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