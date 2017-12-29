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Впервые представительницу тхэквондо объявлено лучшей спортсменкой месяца

Впервые представительницу тхэквондо объявлено лучшей спортсменкой месяца

КИЕВ. 28 декабря. УНН. По итогам спортивного декабря Национальный олимпийский комитет Украины признал представительницу тхэквондо Ирину Ромолданова лучшей спортсменкой месяца в Украине, сообщает УНН со ссылкой на сайт Комитета.

В декабре высоким по рангу соревнований в олимпийских номерах программы стал чемпионат Европы по тхэквондо, который проводится раз в два года. С болгарской Софии наши спортсмены Ирина Ромолданова и Михаил Шелест привезли бронзовые медали в олимпийских весовых категориях - 49 кг и 80 кг соответственно.

После детального анализа выступлений обоих спортсменов и по итогам голосования комиссии звание лучшей спортсменки месяца удостоена 23-летняя киевлянка.

Сейчас серебряный призер I Юношеских Олимпийских игр, серебряная медалистка чемпионата мира Ромолданова занимает десятое место мирового рейтинга в олимпийской весовой категории до 49 кг и 3 - в мировом рейтинге в категории до 46 кг.

Отметим, что впервые за многолетнюю историю празднования лучших спортсменов месяца в Украине этого высокого признания Национального олимпийского комитета получила представительница тхэквондо.

Добавим, что подводя итоги месяца, Экспертная комиссия НОК отметила высокие достижения украинцев на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, этапах Кубка мира и Европы по биатлону, велоспорту, фехтованию, фристайла.

Напомним, в Украине названы лучшие легкоатлеты 2017 года.

Источник: УНН
Теги: спорт, тхэквондо
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